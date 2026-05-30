Умерла балерина и педагог Кунакова, воспитавшая плеяду звёзд Мариинского театра

Скончалась народная артистка РСФСР, балерина, педагог и балетмейстер-репетитор Мариинского театра Любовь Кунакова. Об этом сообщили в театре.

«30 мая на 75-м году жизни не стало одаренной балерины, талантливого педагога, балетмейстера-репетитора Мариинского театра Любови Алимпиевны Кунаковой», — говорится в сообщении.

Коллеги Кунаковой выразили глубочайшие соболезнования ее семье, друзьям и многочисленным воспитанникам. В Мариинском театре отметили, что ее вклад в искусство был значителен как на сцене, так и в преподавательской деятельности. Театр подчеркнул, что Любовь Алимпиевна была человеком ярким, полным жизни и доброты, всегда готовым поддержать окружающих. Её интеллигентность, человечность, талант и педагогический дар навсегда останутся в памяти коллег, поклонников и учеников.

