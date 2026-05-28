Чемпион СССР в составе «Торпедо» Михаил Посуэло умер в 85 лет

Бывший футболист московского «Торпедо» Михаил (Немесио) Посуэло умер на 86-м году жизни. О его смерти сообщила пресс-служба столичного клуба.

По данным «Торпедо», экс-игрок скончался в Мадриде. В составе чёрно-белых он выиграл Кубок СССР 1960 года, а также дважды становился серебряным призёром чемпионата страны. За московскую команду Посуэло провёл 72 матча и забил 24 мяча. На профессиональном уровне он также выступал за «Спартак» и «Зенит».

Отец футболиста был членом центрального комитета Коммунистической партии Испании. После смерти матери мальчик оказался в детском доме, где его стали называть Михаилом. Позже, когда отец получил квартиру на Автозаводской улице, Посуэло поступил в футбольную школу «Торпедо». В 1996 году он переехал в Испанию.

