27 мая, 22:29

Киномир потерял ещё одного актёра из-за БАС за год

Актёр из «Эмили в Париже» Пьер Дени умер от БАС

Пьер Дени. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / pierredeny.off

Французский актёр Пьер Дени, известный по роли Луи де Леона в сериале «Эмили в Париже», скончался в возрасте 69 лет. Дочери артиста сообщили Daily Mail, что причиной смерти стало быстро прогрессирующее течение бокового амиотрофического склероза (БАС).

До роли CEO вымышленного модного гиганта JVMA Дени снялся более чем в 500 эпизодах мыльной оперы «Завтра принадлежит нам». Он также запомнился зрителям по ролям во французских сериалах «Фабио Монтале», «Женщина чести» и «Пять сестёр».

БАС – заболевание нервной системы, поражающее нервные клетки головного и спинного мозга. Оно приводит к мышечной слабости и другим симптомам, которые со временем усугубляются. Эффективного лечения на текущий момент не существует.

В феврале от той же болезни ушёл из жизни актёр Эрик Дэйн, известный по сериалу «Анатомия страсти». Он скончался через 10 месяцев после того, как объявил о своём диагнозе.

Невролог объяснила, почему Хокинг жил с БАС 50 лет, а Дэйн из «Эйфории» сгорел за год

Ранее Life.ru писал, что стриминговый сервис Netflix опубликовал последнее интервью Эрика Дэйна в рамках проекта Famous Last Words. Актёр оставил прощальное послание своим дочерям Билли и Джорджии. Он завещал им четыре жизненных урока: ценить настоящее, найти истинное призвание, мудро выбирать спутников жизни и, главное, бороться изо всех сил и никогда не сдаваться.

Юния Ларсон
