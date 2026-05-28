Киномир потерял ещё одного актёра из-за БАС за год

Французский актёр Пьер Дени, известный по роли Луи де Леона в сериале «Эмили в Париже», скончался в возрасте 69 лет. Дочери артиста сообщили Daily Mail, что причиной смерти стало быстро прогрессирующее течение бокового амиотрофического склероза (БАС).

До роли CEO вымышленного модного гиганта JVMA Дени снялся более чем в 500 эпизодах мыльной оперы «Завтра принадлежит нам». Он также запомнился зрителям по ролям во французских сериалах «Фабио Монтале», «Женщина чести» и «Пять сестёр».

БАС – заболевание нервной системы, поражающее нервные клетки головного и спинного мозга. Оно приводит к мышечной слабости и другим симптомам, которые со временем усугубляются. Эффективного лечения на текущий момент не существует.

В феврале от той же болезни ушёл из жизни актёр Эрик Дэйн, известный по сериалу «Анатомия страсти». Он скончался через 10 месяцев после того, как объявил о своём диагнозе.

