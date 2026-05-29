29 мая, 11:22

Основатель рок-группы «Мировая весна» Лагутин умер после операции в Петербурге

Обложка © VK / Рок-группа МИРОВАЯ ВЕСНА

Ушёл из жизни лидер рок-группы «Мировая весна» Денис Лагутин. Музыканту было 46 лет. Коллеги сообщили в соцсетях, что он скончался после операции, не приходя в сознание.

«Прощай, друг Денис, я всегда буду помнить тебя. Очень больно», — выразил Нияз Садыков свои соболезнования.

Десять дней назад Лагутин был экстренно госпитализирован в отделение реанимации. Причиной резкого ухудшения его самочувствия стал разрыв аневризмы головного мозга. В этот трудный момент рядом с ним находилась его сестра. Прощание с артистом состоится 1 июня в Санкт-Петербурге.

Бывший футболист сборной Греции Андзас Параскевас умер в 48 лет

Ранее сообщалось о кончине актрисы из «Интернов» и «Папиных дочек» Евгении Пресниковой. Она служила в Центральном детском театре, который сейчас называется РАМТ.

