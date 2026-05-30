На 105-м году жизни умер французский философ и социолог Эдгар Морен

Французский социолог и философ Эдгар Морен умер в возрасте 104 лет. В субботу во Франции и за её пределами начали поступать многочисленные отклики, посвящённые его жизни и научному наследию. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на его жену.

«До последних дней своей жизни Эдгар Морен оставался внимательным к миру, к людям и к важнейшим проблемам человечества, которые питали его мысли. Пустота, которую он оставил после себя, огромна. Но его мужество, верность людям и идеям, высокие моральные принципы и надежда продолжают сопровождать нас», — говорится в заявлении Сабах Абуэссалам Морен.

Эдгар Морен оставил после себя обширное и разноплановое творческое наследие. Его работы получили мировую известность благодаря стремлению выйти за рамки традиционных подходов в социологии и объединить научные знания с размышлениями о человеке и обществе. Даже в преклонном возрасте Морен продолжал участвовать в общественных и интеллектуальных дискуссиях.

«Боец Сопротивления, активист и вольноотпущенник, писатель и мыслитель нашего века, защитник природы и народов — Эдгар Морен был воплощением гуманизма. Своей добротой и любознательностью он никогда не переставал просвещать нас. Многогранная мысль, плодотворная жизнь, всеобъемлющий дух. Я выражаю его близким соболезнования от имени всей нации», — написал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Ранее скончалась народная артистка РСФСР, балерина, педагог и балетмейстер-репетитор Мариинского театра Любовь Кунакова. Коллеги Кунаковой выразили глубочайшие соболезнования её семье, друзьям и многочисленным воспитанникам. В Мариинском театре отметили, что её вклад в искусство был значителен как на сцене, так и в преподавательской деятельности.