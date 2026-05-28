28 мая, 04:40

Мексика усилила меры безопасности к чемпионату мира по футболу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nattawit Khomsanit

Власти Мексики приняли дополнительные меры безопасности в городах, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил представитель Рабочей партии Мексики в штате Чьяпас Амадео Эспиноса в беседе с РИА «Новости».

По его словам, речь идёт о Гвадалахаре, Монтеррее и Мехико — именно там ожидается наибольший поток болельщиков и проведение матчей турнира.

Он подчеркнул, что ситуация в этих городах находится под контролем и страна готова к приёму гостей мирового первенства.

Чемпионат мира по футболу пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Ранее сообщалось, что сборная Ирана по футболу примет участие в чемпионате мира 2026 года. Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что команда будет играть в США. Он подчеркнул, что футбол должен объединять людей, и в этом ответственность организаторов.

Артём Гапоненко
