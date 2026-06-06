Доктор Мясников назвал два вида рака, который не берёт ранняя диагностика

Раннее выявление рака спасает жизнь лишь при четырёх локализациях злокачественных опухолей — в кишечнике, груди, предстательной железе и лёгких. Об этом рассказал врач Александр Мясников в интервью ИС «Вести».

«Запомните, постулат «Ранняя диагностика рака спасает жизнь» — он не совсем точный. Раннее выявление рака спасает жизнь только при раке кишечника, раке груди, раке простаты, раке лёгкого. Вот четыре рака. А рак печени — нет. А рак поджелудочной – нет», — рассказал доктор.

По словам Мясникова, в случае с онкологией печени и поджелудочной железы даже своевременное обнаружение опухоли зачастую не гарантирует благоприятного исхода. Врач призвал не переоценивать возможности ранней диагностики и учитывать особенности каждого конкретного заболевания.

Ранее западные издания рассказывали об экспериментальном препарате, который продемонстрировал впечатляющие результаты в борьбе с видами рака, не поддающимися другим методам терапии. У некоторых пациентов новообразования полностью исчезали спустя несколько недель после инъекции. Лекарство атакует опухоль сразу по трём направлениям. Оно перекрывает два ключевых рецептора.