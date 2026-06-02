В России стали вдвое чаще выявлять рак во время диспансеризации

В прошлом году в России врачи выявили 49 618 онкологических заболеваний во время диспансеризации, что в два раза превышает показатели 2024 года. Как пишут «Ведомости», об этом сказано в проекте закона «Об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2025 г.», внесённого в Госдуму 28 мая.

Параллельно удвоился и объём стимулирующих выплат медицинским работникам за выявление таких диагнозов. Траты ФОМС на эти цели достигли 110 млн рублей из запланированных 121 млн. За дополнительными средствами из резерва обратились 48 территориальных фондов, а общая сумма выделенных им платежей составила 25 млн рублей (69% от утверждённого лимита). Остаток неизрасходованных денег в размере почти 7 млн рублей вернули в бюджет фонда.

Выплата за один подтверждённый случай оценивается в 1000 рублей. Как пояснили в пресс-службе Минздрава, деньги перечисляют после назначения диагностической процедуры или направления к профильному специалисту. Механизм направлен на раннее обнаружение болезни.

Ежегодно в стране фиксируется свыше 600 000 новых эпизодов злокачественных опухолей, рассказала онколог Суна Исакова. Получается, что профосмотры позволили заметить ощутимую долю диагнозов ещё до появления выраженных симптомов или тяжёлых осложнений. Это повышает шансы на успешную терапию.

Диспансеризация охватывает шесть направлений: молочную и предстательную железы, шейку матки, лёгкие, желудок и колоректальную область. Врач первичного звена обязан искать патологию целенаправленно, независимо от жалоб. «По моим наблюдениям, при профосмотрах преобладают I и II стадии – это то, ради чего весь скрининг и затевался», – отметил онколог Сергей Иванов.

Эксперт Наталья Журавлёва уточнила, что в рамках осмотров проводятся скрининги (например, тест на онкогенные штаммы ВПЧ или анализ кала на скрытую кровь). В Свердловской области на первое место среди впервые найденных новообразований вышел рак толстого кишечника (18%). При этом специалист указала на конфликт между онконастороженностью и экономией: финансисты медучреждений не поощряют дорогостоящие обследования без подтверждённого диагноза. Сейчас тысячу рублей выдают одному врачу, а не делят на троих, что сделало оформление документов более прозрачным.

Замдиректора Высшей школы госуправления РАНХиГС Давид Мелик-Гусейнов считает, что рост выявляемости лишь отчасти завязан на доплатах. Влияет комплекс факторов: новые технологии, пропаганда чекапов и акции, а также органическое увеличение заболеваемости. Люди стали жить дольше благодаря успехам в лечении сердечно-сосудистых патологий и теперь «доживают» до онкологии.

