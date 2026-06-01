Гинцбург: Пациент из Курской области получил четвёртую инъекцию вакцины от рака

С пациентом, первым получившим экспериментальную вакцину для лечения меланомы, всё хорошо, процесс лечения идёт строго по плану, рассказал директор ФГБУ «НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи» Александр Гинцбург. По его словам, на прошлой неделе 60-летний житель Курской области уже получил четвёртую инъекцию.

Сейчас пациент находится дома, но постоянно держит связь с лечащим врачом. Каждая такая вакцина, как подчеркнул собеседник «Звезды», строго персонализирована под конкретного больного и его опухоль. На основе ДНК-кода собирается цепочка информационной РНК, кодирующая фрагмент вируса или раковый антиген.

«То есть больной получает шанс не просто продлить свою жизнь, а вылечиться от этого заболевания онкологического», — отметил учёный.

Ранее первый пациент в России получил пептидную вакцину «Онкопепт» для лечения колоректального рака. Переносимость вакцины оценивается как хорошая.