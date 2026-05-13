Рак остановят грибы? Учёные нашли во Вьетнаме морской гриб, бьющий по онкологии

Российские и вьетнамские учёные нашли в морском грибе из залива Нячанг (Вьетнам) вещество, которое может останавливать рост раковых клеток. Об этом сообщил Тихоокеанский институт биоорганической химии имени Г. Б. Елякова ДВО РАН.

Гриб под названием Penicillium sp. проживает на губках. Из него выделили три вещества, похожих на микофеноловую кислоту (это известный препарат, подавляющий иммунитет). Одно из веществ — пеникацид K — раньше никогда не находили в природе, его получали только искусственно. Второе вещество — пеникацид G — проверили на здоровых клетках кожи. Оно немного замедляло их деление, но не сильно. Зато в опытах других учёных этот же пеникацид G был в десятки раз опаснее именно для раковых клеток, чем для обычных.

Учёные считают, что небольшие отличия в строении молекулы делают пеникацид G очень эффективным именно против опухолей. При этом по своим свойствам он похож на хорошее лекарство. Поэтому его можно дальше изучать как возможное противораковое средство. Кстати, в том же грибе нашли и другие полезные вещества — например, природный антибиотик и микотоксин боверицин.

