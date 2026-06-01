ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июня, 17:36

Учёные выявили связь использующегося в бытовой химии кадмия с раком эндометрия

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Salov Evgeniy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Salov Evgeniy

Учёные изучили, могут ли вещества из окружающей среды и бытовых товаров быть связаны с риском рака эндометрия. В систематическом обзоре и метананализе, опубликованном в Frontiers in Oncology, речь идёт о химикатах, которые способны вмешиваться в работу гормональной системы.

Авторы исследования рассмотрели данные по нескольким группам таких веществ: кадмию, полихлорированным бифенилам, PFAS, фталатам и бисфенолам. Эти соединения могут встречаться в промышленном загрязнении, пластике, упаковке, некоторых товарах повседневного использования и окружающей среде.

В обзор вошли 14 исследований. Для кадмия и полихлорированных бифенилов данных оказалось достаточно, чтобы провести метаанализ. Для PFAS, фталатов и бисфенолов учёные смогли сделать только описательный обзор, потому что исследований пока мало и они слишком разные по методике.

Главный сигнал нашли по кадмию. Более высокий уровень воздействия этого тяжёлого металла оказался связан с повышенным риском рака эндометрия. При этом авторы подчёркивают, что результаты нужно трактовать осторожно: между исследованиями была заметная неоднородность. По полихлорированным бифенилам устойчивой связи с риском рака эндометрия не выявили. А по PFAS, фталатам и бисфенолам данных пока недостаточно, чтобы делать уверенные выводы.

Рак эндометрия относится к гормонозависимым опухолям, поэтому интерес к таким веществам объясним. Некоторые из них могут влиять на обмен эстрогенов, воспаление и работу тканей, чувствительных к гормональным изменениям.

Гинцбург: Пациент из Курской области получил четвёртую инъекцию вакцины от рака
Гинцбург: Пациент из Курской области получил четвёртую инъекцию вакцины от рака

Ранее западные СМИ сообщили об экспериментальной вакцине, показавшей впечатляющую эффективность против онкозаболеваний, которые не поддаются другим методам лечения. У части пациентов опухоли полностью исчезли через несколько недель после введения препарата. Средство воздействует на рак сразу тремя способами, блокируя два ключевых рецептора.

Всё о медицине, полезных привычках и новых исследованиях — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Медицина
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar