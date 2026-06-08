Подмосковные врачи спасли девушку, случайно вдохнувшую булавку

Врачи Наро-Фоминской больницы спасли девушку, случайно вдохнувшую портновскую булавку во время шитья. Об этом сообщили в медицинском учреждении. Об этом Life.ru сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области. По словам медиков, пациентка по привычке держала булавку во рту, после чего случайно вдохнула её. Несмотря на лёгкий кашель, обследование показало серьёзную угрозу.

Рентген выявил, что острый металлический предмет застрял глубоко в правом бронхе. Любое неосторожное движение могло привести к повреждению тканей и внутреннему кровотечению.

«В операционной под общим наркозом команда специалистов провела ювелирную работу: с помощью бронхоскопа — тонкого зонда с камерой и специальных микроинструментов врачи смогли надёжно захватить булавку и аккуратно извлечь её, не повредив нежную слизистую бронхов», — рассказал заведующий эндоскопическим отделением Леонид Кувшинов.

Операция прошла успешно. Сейчас жизни пациентки ничего не угрожает, в ближайшее время её планируют выписать домой.

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