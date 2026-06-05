ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 июня, 10:16

Двухлетнего мальчика с застрявшей в ноздре деталью термомозайки спасли в Подмосковье

Врачи в Ступино извлекли деталь термомозайки из носа двухлетнего ребёнка

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / frantic00

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / frantic00

Врачи Ступинской больницы удалили из носового хода двухлетнего мальчика инородный предмет — деталь от термомозайки, которую ребёнок сам себе туда засунул. Об этом Life.ru сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

Врачи в Ступино извлекли деталь термомозайки из носа ребёнка. Фото © Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

Врачи в Ступино извлекли деталь термомозайки из носа ребёнка. Фото © Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

Мальчик отыскал игрушку, принадлежавшую его старшей сестре, немного пожевал её, а затем отправил в ноздрю. Встревоженная мама услышала плач сына, заметила посторонний предмет и сразу же обратилась к медикам.

Заведующий отоларингологическим отделением Сергей Шарков отметил, что малыши часто изучают собственное тело именно таким способом. Главная проблема с шарообразными предметами, пояснил он, заключается в невозможности ухватить их стандартными инструментами, поэтому врачу приходится заводить за инородное тело особый крючок.

«Это требует либо спокойного поведения маленького пациента, либо кратковременный наркоз. В данном случае мы смогли справиться без анестезии», — рассказал он.

После недолгой процедуры врачи ещё некоторое время следили за состоянием мальчика, а затем отпустили его домой с мамой. Как уточнили в больнице, деталь не успела помешать дыханию.

В завершение специалисты напоминили: маленькие дети очень уязвимы, потому что тянут всё в рот. Поэтому взрослым необходимо постоянно следить, чтобы мелкие и острые предметы не попадались им под руку. Если же случилось так, что ребёнок всё равно вдохнул или проглотил чужеродный предмет, родителям следует немедленно вызвать скорую и ни в коем случае не пытаться извлечь его самостоятельно. Как подчёркивают врачи, чем быстрее будет оказана квалифицированная помощь, тем ниже риск развития тяжёлых осложнений.

В Подмосковье выходили двойняшек-торопыжек весом всего по 800 граммов
В Подмосковье выходили двойняшек-торопыжек весом всего по 800 граммов

Ранее Life.ru рассказывал, как столичные врачи спасли двухлетнего малыша, у которого в носу застряла и раскрылась швейная булавка. Родители попытались помочь сыну самостоятельно, но лишь усугубили ситуацию: инородное тело защёлкнулось и спровоцировало сильное кровотечение.

Больше советов врачей, исследований и историй пациентов — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Медицина
  • Здоровье
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar