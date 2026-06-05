Двухлетнего мальчика с застрявшей в ноздре деталью термомозайки спасли в Подмосковье

Врачи Ступинской больницы удалили из носового хода двухлетнего мальчика инородный предмет — деталь от термомозайки, которую ребёнок сам себе туда засунул. Об этом Life.ru сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

Врачи в Ступино извлекли деталь термомозайки из носа ребёнка. Фото © Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

Мальчик отыскал игрушку, принадлежавшую его старшей сестре, немного пожевал её, а затем отправил в ноздрю. Встревоженная мама услышала плач сына, заметила посторонний предмет и сразу же обратилась к медикам.

Заведующий отоларингологическим отделением Сергей Шарков отметил, что малыши часто изучают собственное тело именно таким способом. Главная проблема с шарообразными предметами, пояснил он, заключается в невозможности ухватить их стандартными инструментами, поэтому врачу приходится заводить за инородное тело особый крючок.

«Это требует либо спокойного поведения маленького пациента, либо кратковременный наркоз. В данном случае мы смогли справиться без анестезии», — рассказал он.

После недолгой процедуры врачи ещё некоторое время следили за состоянием мальчика, а затем отпустили его домой с мамой. Как уточнили в больнице, деталь не успела помешать дыханию.

В завершение специалисты напоминили: маленькие дети очень уязвимы, потому что тянут всё в рот. Поэтому взрослым необходимо постоянно следить, чтобы мелкие и острые предметы не попадались им под руку. Если же случилось так, что ребёнок всё равно вдохнул или проглотил чужеродный предмет, родителям следует немедленно вызвать скорую и ни в коем случае не пытаться извлечь его самостоятельно. Как подчёркивают врачи, чем быстрее будет оказана квалифицированная помощь, тем ниже риск развития тяжёлых осложнений.

Ранее Life.ru рассказывал, как столичные врачи спасли двухлетнего малыша, у которого в носу застряла и раскрылась швейная булавка. Родители попытались помочь сыну самостоятельно, но лишь усугубили ситуацию: инородное тело защёлкнулось и спровоцировало сильное кровотечение.