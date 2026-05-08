В Подмосковье выходили двойняшек-торопыжек весом всего по 800 граммов

В Видновском перинатальном центре спасли двойняшек, появившихся на свет на 26-й неделе беременности. Об этом Life.ru рассказали в подмосковном Минздраве.

Молодая будущая мама поступила в учреждение уже с начавшейся родовой деятельностью. Путём экстренного кесарева сечения на свет появились две девочки весом 830 и 850 граммов, рост каждой — 30 сантиметров.

Два месяца малышек выхаживали в реанимации, рассказала врач-неонатолог Татьяна Куница. Им проводили искусственную вентиляцию лёгких и внутривенное питание. Ещё две недели мама с дочками провели в отделении патологии новорождённых.

После курса реабилитации девочки окрепли и значительно прибавили в весе: теперь они весят 2,545 и 2,8 килограмма. Счастливая мама рассказала, что назвала дочек Алисой и Вероникой, выбрав имена буквально «на ходу».

«Спасибо всем специалистам, кто помог моим девочкам появиться на свет, выхаживая все эти долгие месяцы», — поблагодарила она.

Сейчас двойняшки уже дома. До трёх лет за их развитием будут наблюдать врачи отделения катамнеза перинатального центра.

