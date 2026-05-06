«Булавка раскрылась в носу»: В Москве врачи спасли истекающего кровью двухлетнего малыша

В Москве врачи Детской больницы имени З. А. Башляевой спасли двухлетнего малыша, вытащив из его носа булавку. Родители, пытаясь помочь сыну самостоятельно, лишь усугубили ситуацию – предмет раскрылся внутри, вызвав сильное кровотечение. К счастью, своевременное обращение к специалистам предотвратило более серьёзные последствия.

Точное положение инородного тела определили в приёмном покое с помощью рентгена. Ситуация требовала особой осторожности: булавка вклинилась в мягкие ткани полости носа, затронув средний носовой ход и решётчатый лабиринт.

Оториноларингологи провели операцию под наркозом с применением эндоскопической оптики. Предмет удалось бережно удалить, после чего ребёнка выписали домой в стабильном состоянии под наблюдение врача.

Заведующая оториноларингологическим отделением Анна Царёва предупредила, что при попадании инородного тела в нос нельзя пытаться извлечь его самостоятельно. По её словам, такие действия могут ухудшить ситуацию, вплоть до попадания предмета в дыхательные пути и летального исхода.

Ранее в Москве спасли пациента с гвоздём в черепе. Инородное тело повредило глаз и прошло через нижнюю глазную щель, верхнюю челюстную пазуху, крылонебную ямку и остановилось в основной пазухе черепа.