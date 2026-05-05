Смерть в сантиметре: В Подмосковье врачи спасли мужчину с гвоздём в черепе

В Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского был доставлен пациент с жизнеугрожающей травмой. Инородное тело — гвоздь — повредило глаз и прошло через нижнюю глазную щель, верхнюю челюстную пазуху, крылонебную ямку и остановилось в основной пазухе черепа, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Как отметил врач-офтальмолог МОНИКИ Александр Богатырёв, основная опасность заключалась в том, что гвоздь находился рядом с крупными сосудистыми сплетениями. Их повреждение грозило летальным исходом.

Для выработки тактики лечения был проведён консилиум с участием офтальмологов, отоларингологов и нейрохирургов. В ходе операции офтальмологи удалили инородное тело и выполнили ушивание рваной раны склеры.

Благодаря слаженным действиям специалистов удалось сохранить как жизнь пациента, так и его зрительную функцию. После стабилизации состояния мужчина был выписан на амбулаторное лечение по месту жительства.

