Малыш родился дважды: история невероятного спасения ребёнка с редким синдромом

Во Флориде врачи провели сложную внутриутробную операцию, в ходе которой частично извлекли плод из утробы матери и затем вернули его обратно. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на американские источники и интервью семьи.

Кейшера и Грег Жубер узнали о беременности в январе 2025 года. На 19-й неделе врачи диагностировали у плода редкую и опасную патологию — синдром врождённой обструкции верхних дыхательных путей (CHAOS), при котором перекрывается возможность самостоятельного дыхания.

Для спасения ребёнка была предложена уникальная операция: частичное извлечение плода через кесарево сечение с сохранением связи с плацентой, чтобы хирурги могли восстановить дыхательные пути с помощью эндоскопического лазера. После вмешательства ребёнка вернули обратно в матку, а беременность продолжили под постоянным наблюдением врачей.

Спустя несколько недель младенец родился второй раз — уже полностью доношенным. По сообщениям врачей, ребёнок появился на свет здоровым и сейчас чувствует себя хорошо.

Ранее на борту самолёта, выполнявшего международный рейс, произошли экстренные роды прямо во время полёта. Инцидент случился на рейсе авиакомпании ITA Airways, следовавшем из Сенегала в Италию. У пассажирки, находившейся примерно на седьмом месяце беременности, внезапно начались схватки в воздухе.