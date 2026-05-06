День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 мая, 11:36

Малыш родился дважды: история невероятного спасения ребёнка с редким синдромом

Во Флориде врачи прооперировали плод и вернули его обратно в утробу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anze Furlan

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anze Furlan

Во Флориде врачи провели сложную внутриутробную операцию, в ходе которой частично извлекли плод из утробы матери и затем вернули его обратно. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на американские источники и интервью семьи.

Кейшера и Грег Жубер узнали о беременности в январе 2025 года. На 19-й неделе врачи диагностировали у плода редкую и опасную патологию — синдром врождённой обструкции верхних дыхательных путей (CHAOS), при котором перекрывается возможность самостоятельного дыхания.

Для спасения ребёнка была предложена уникальная операция: частичное извлечение плода через кесарево сечение с сохранением связи с плацентой, чтобы хирурги могли восстановить дыхательные пути с помощью эндоскопического лазера. После вмешательства ребёнка вернули обратно в матку, а беременность продолжили под постоянным наблюдением врачей.

Спустя несколько недель младенец родился второй раз — уже полностью доношенным. По сообщениям врачей, ребёнок появился на свет здоровым и сейчас чувствует себя хорошо.

«Булавка раскрылась в носу»: В Москве врачи спасли истекающего кровью двухлетнего малыша
«Булавка раскрылась в носу»: В Москве врачи спасли истекающего кровью двухлетнего малыша

Ранее на борту самолёта, выполнявшего международный рейс, произошли экстренные роды прямо во время полёта. Инцидент случился на рейсе авиакомпании ITA Airways, следовавшем из Сенегала в Италию. У пассажирки, находившейся примерно на седьмом месяце беременности, внезапно начались схватки в воздухе.

Больше новостей о медицине, здоровье и долголетии — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • США
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar