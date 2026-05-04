Схватки на высоте 10 км: Пассажирка родила мальчика прямо в кресле самолёта до Италии

Пассажирка родила мальчика прямо в кресле самолёта до Италии. Всё произошло на борту самолёта авиакомпании ITA Airways, летевшего из Сенегала. Как пишет британское издание The Sun, срок беременности женщины был всего семь месяцев.

Когда женщина неожиданно почувствовала схватки в воздухе, сотрудники авиакомпании быстро среагировали и отгородили для неё зону у аварийного выхода. Как выяснилось, в салоне находились сразу два человека с медицинским образованием — практикующий врач и медсестра, которые взяли на себя помощь роженице.

Новорождённый, получивший имя Мохамед, появился на свет спустя примерно 60 минут, а его первый крик сопровождался аплодисментами других пассажиров. Командир воздушного судна принял решение развернуть лайнер и вернуться в аэропорт вылета, чтобы не рисковать здоровьем матери и младенца, и сразу после приземления их доставили в больницу.

А ранее Life.ru сообщал, что жители ХМАО обвинили медиков в гибели младенца при родах. Семья утверждает, что врачи должны были сделать кесарево сечение из-за противопоказаний. Однако медики пошли другим путём.