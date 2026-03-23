23 марта, 07:47

Семья из ХМАО обвинила медиков в гибели младенца при родах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / nimito

Следователи завершили расследование уголовного дела о гибели новорождённого в Ханты-Мансийском автономном округе. Родственники считают виновными медиков окружной клинической больницы.

Трагедия случилась во время родов. Семья утверждает, что врачи должны были сделать кесарево сечение из-за противопоказаний. Однако медики выбрали естественные роды.

Юрист Юлия Липинская представляет интересы пострадавших. Она сообщила URA.ru, что одному врачу предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности. Вскоре материалы передадут в суд.

Экспертиза установила — медики ошиблись при расчёте веса плода и анатомических особенностей матери. Из-за этого ребёнок задохнулся. Родители погибшего младенца подали в суд иск на 8 миллионов рублей. Они требуют компенсацию морального вреда от медицинского учреждения.

Защита Лерчек заявила, что следователь 4 раза отказывал ей в визитах к врачам

Лия Мурадьян
