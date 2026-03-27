В Петербурге врачи экстренно приняли роды у беременной женщины, попавшей в ДТП
В Петербурге беременная женщина попала под колёса автомобиля. Врачи Елизаветинской больницы приняли экстренные роды у пострадавшей. В результате происшествия петербурженка получила тяжёлые травмы, сообщает 78.ru.
Младенец. Фото © Telegram / 78 | НОВОСТИ
Медикам удалось спасти и мать, и ребёнка. Сотрудники учреждения отметили, что их больница принимает до 400 пациентов в сутки, но с подобным случаем они столкнулись впервые.
А ранее Life.ru сообщал, что жители ХМАО обвинили медиков в гибели младенца при родах. Семья утверждает, что врачи должны были сделать кесарево сечение из-за противопоказаний. Однако медики пошли другим путём.
Обложка © ТАСС / Focke Strangmann / DPA