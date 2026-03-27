В Петербурге врачи экстренно приняли роды у беременной женщины, попавшей в ДТП

В Петербурге беременная женщина попала под колёса автомобиля. Врачи Елизаветинской больницы приняли экстренные роды у пострадавшей. В результате происшествия петербурженка получила тяжёлые травмы, сообщает 78.ru.

Медикам удалось спасти и мать, и ребёнка. Сотрудники учреждения отметили, что их больница принимает до 400 пациентов в сутки, но с подобным случаем они столкнулись впервые.

