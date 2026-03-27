27 марта, 07:58

На Камчатке мама и малыш погибли во время родов на 26-й неделе беременности

Реанимобиль. Обложка © Life.ru

Жительница Камчатки погибла во время родов на раннем сроке. Как сообщили в краевом Минздраве, 25-летняя девушка поступила в Усть-Камчатскую районную больницу на скорой помощи. У неё открылось кровотечение, на момент поступления к врачам потеря уже была достаточно большой.

«Ребёнок также погиб», — говорится в сообщении.

В связи с инцидентом глава камчатского Минздрава Александр Нохрин лично будет работать в медицинском учреждении. Министр даст оценку действиям врачей и изучит причины трагедии. Будет назначена судмедэкспертиза.

Частная клиника в Кузбассе, где умер пациент, работала без лицензии

Ранее в Ленинградской области умер месячный младенец. Ребёнка доставили в больницу с коликами, однако, по словам мамы, врачи отказывались оказывать полноценную медицинскую помощь. По их мнению, симптом типичны для грудничков и не представляли опасности. Предварительно, причиной смерти стало кровоизлияние в мозг.

Матвей Константинов
