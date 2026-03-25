Частная клиника в Кузбассе, где умер пациент, работала без лицензии

В Кузбассе частную клинику «Свобода» проверяют после сообщений о смерти пациента и выявленных нарушениях в её работе. Учреждение оказывало услуги стационара без необходимой лицензии. Об этом стало известно Mash.

Региональный Минздрав выдавал клинике разрешение только на амбулаторное лечение, тогда как стационар функционировал без официального разрешения. При этом, как утверждается, учреждение взимало плату за размещение пациентов и лечение, несмотря на отсутствие лицензии на соответствующий вид деятельности.

Сообщается, что стоимость пребывания зависела от типа услуг: для пациентов с алкогольной зависимостью сутки обходились примерно в 10 тысяч рублей, а детоксикация для наркозависимых оценивалась значительно выше — около 45 тысяч рублей. Отдельно отмечается, что в клинике зафиксирован ещё один смертельный случай. Пациент скончался спустя 15 дней после выписки: он перенёс инсульт, впал в кому и умер.

Ранее сообщалось, что за последние два года в реабилитационном центре в Кемерове, который ранее рекламировал рэпер Гуф, зафиксировали около десяти летальных исходов. Один из последних случаев произошёл в феврале текущего года. Родственники заплатили 250 тысяч рублей за лечение пациента, поступившего в клинику «Свобода» 6 февраля.