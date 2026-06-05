В Ростове-на-Дону врачи спасли женщину, потерявшую семь литров крови при родах

Во время седьмых родов женщина потеряла семь литров крови, но врачи ростовского перинатального центра смогли спасти и мать, и новорождённого. Об этом сообщает пресс-служба Перинатального Центра Ростовской области.

Сложнейшая операция продлилась пять часов, но закончилась благополучно. Уже через четыре дня счастливую пациентку перевели в послеродовую палату.

«Общая кровопотеря составила около 7 литров, из которых почти 4 литра удалось собрать с помощью специального аппарата и вернуть обратно в кровоток пациентки (аутогемотрансфузия), что стало ключевым фактором для спасения жизни женщины», — сказано в публикации.

Сейчас она восстанавливается, а малыш крепнет и набирается сил.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Уфе многодетная мать умерла после планового кесарева сечения. Она вместе со своим мужем ждала третьего ребёнка. Состояние женщины резко ухудшилось, когда ей ввели спинальную анестезию с препаратом «бупивакаин».