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5 июня, 12:42

В Ростове-на-Дону врачи спасли женщину, потерявшую семь литров крови при родах

Обложка © VK / Перинатальный Центр Ростовской области

Обложка © VK / Перинатальный Центр Ростовской области

Во время седьмых родов женщина потеряла семь литров крови, но врачи ростовского перинатального центра смогли спасти и мать, и новорождённого. Об этом сообщает пресс-служба Перинатального Центра Ростовской области.

Сложнейшая операция продлилась пять часов, но закончилась благополучно. Уже через четыре дня счастливую пациентку перевели в послеродовую палату.

«Общая кровопотеря составила около 7 литров, из которых почти 4 литра удалось собрать с помощью специального аппарата и вернуть обратно в кровоток пациентки (аутогемотрансфузия), что стало ключевым фактором для спасения жизни женщины», — сказано в публикации.

Сейчас она восстанавливается, а малыш крепнет и набирается сил.

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Владимир Озеров
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