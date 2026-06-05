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5 июня, 10:42

Ида Галич объяснила смену стиля материнством и восстановлением после родов

Ида Галич с дочкой. Обложка © Telegram / IdaGalich

Ида Галич с дочкой. Обложка © Telegram / IdaGalich

Российская телеведущая и блогер Ида Галич на полях Петербургского международного экономического форума объяснила, почему её стиль в последнее время претерпел резкие изменения. По словам инфлюенсерши, дело в материнстве.

Отвечая на вопрос «Ленты.ру» о броских нарядах и смене причёски, Галич заявила, что всё связано с тем, что она рожала, кормила грудью и затем приходила в себя. В беременность, по её словам, она заходила достаточно ярко, а после рождения ребёнка пришлось приводить в порядок фигуру, мысли и здоровье.

«И после этого думать о возвращении к иконе стиля», — добавила блогер и засмеялась.

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Ранее Ида Галич призналась, что несколько лет назад должна была принять участие в шоу «Ледниковый период» — блогер два месяца усиленно тренировалась, но до съёмок так и не добралась. Причиной, по её словам, стал серьёзный конфликт с постановщиком Ильёй Авербухом: по словам знаменитости, их общение не заладилось, и до настоящего момента они едва цедят слова при встречах.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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