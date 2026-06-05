Анна Хилькевич на ПМЭФ рассказала, как соблюдает баланс между карьерой и детьми

Тема семейных ценностей стала одной из ключевых на Петербургском международном экономическом форуме — 2026. Актриса и предприниматель Анна Хилькевич на полях мероприятия рассказала о своём отношении к многодетности и принципах воспитания детей.

День знаменитости начался с участия в профильной дискуссии, где она выступила спикером. По её убеждению, именно семья является фундаментом любого общественного развития, а все масштабные проекты и преобразования в конечном счёте направлены на улучшение жизни людей и их близких.

«Мы всё равно вышли из семьи, и она нас и мотивирует, подвигает на дальнейшее развитие», — поделилась актриса в разговоре с 360.ru.

На форум Хилькевич приехала без мужа и детей, признавшись, что идея взять родных с собой возникает регулярно, но подобные мероприятия остаются прежде всего рабочими поездками. Она старается максимально концентрироваться на своих задачах, а совмещать серьёзную профессиональную деятельность с постоянным вниманием к детям, по её словам, бывает непросто.

Иногда актриса берёт дочерей на съёмочные площадки, но только когда обстоятельства позволяют, поскольку рядом с детьми неизбежно включается материнское состояние, которое невозможно отложить на время работы. Говоря о воспитании, артистка призналась, что не относит себя к какому-то одному типу родителей.

«Иногда мне приходится включать маму-генерала. Но я всё-таки больше, наверное, мама поддерживающая, сочувствующая, но, если что: «Так, ты сможешь, ты сделаешь». Я верю в своих детей и поддерживаю их во всём. Я всегда за них горой», — рассказала Хилькевич. При этом она считает необходимым воспитывать в детях дисциплину и понимание собственных обязанностей.

Ранее Анна Хилькевич рассказала, что за внешним благополучием её длительного брака с бизнесменом Артуром Мартиросяном стоит серьёзная внутренняя работа: в семье действуют жёсткие правила — не повышать голос, не переходить на оскорбления и регулярно «сверять карты», чтобы супруги не расходились в разные стороны. По словам актрисы, они с мужем изначально шли в союз с установкой «раз и навсегда», прекрасно понимая, что идеальных отношений не существует.