«Идеально не будет»: Актриса Анна Хилькевич раскрыла секрет сохранения многолетнего брака

Актриса Анна Хилькевич призналась, что за идеальной картинкой её многолетнего брака с бизнесменом Артуром Мартиросяном стоит усердная работа над отношениями — с правилами не кричать, не оскорблять и регулярно «сверять карты», чтобы не расходиться в стороны. Об этом она сообщила Леди Mail.

Актриса рассказала, что они с мужем осознанно шли в брак раз и навсегда, понимая, что идеально не будет. Она более эмоциональная, он терпеливый, и чаще первой на примирение идёт она, потому что не выносит холодной атмосферы. Вместе они ведут подкаст, куда приглашают звёздных пар. Идея родилась из их собственной боли: они поняли, что не умеют доносить желания без претензий. Увидев, сколько пар вокруг распадается, решили честно говорить об отношениях без глянца.

«У нас есть железные правила: никогда не обзывать и не оскорблять друг друга, не кричать. Даже во время самой острой ссоры мы сохраняем уважение. Мы не пытаемся быть идеальными и всегда стараемся договариваться», — отметила артистка.

