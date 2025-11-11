Актриса Анна Хилькевич раскрыла всю правду о проблемах в семье

Звезда «Универа» Анна Хилькевич, более десяти лет состоящая в браке с бизнесменом Артуром Мартиросяном, раскрыла секрет преодоления семейных кризисов. По словам актрисы, несмотря на периоды взаимного непонимания и раздражения, связывающая их с супругом «ниточка» никогда не обрывалась.

«У нас были кризисы, когда мы друг друга не понимали, раздражали. Мы каждый по отдельности менялись или менялись наши привычные обстоятельства, например рождался ребёнок или было слишком много работы и не хватало времени на общение, терялся контакт», — рассказала собеседница Леди Mail.

Артистка отметила, что обычно сама выступает инициатором примирения после конфликтов. Хилькевич объяснила это разницей в темпераментах: будучи более эмоциональной, она быстрее отходит от ссор, тогда как супругу требуется больше времени для восстановления гармонии.

Кроме того, звезда подчеркнула важность нахождения времени для уединённого общения, хотя чаще всего пара предпочитает проводить время всей семьёй с тремя дочками. По словам актрисы, вечерние часы после укладывания детей спать становятся тем временем, которое принадлежит исключительно супругам.