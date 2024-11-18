Анна Хилькевич замучилась из-за проблем с грудным вскармливанием третьей дочери

В середине сентября актриса Анна Хилькевич стала мамой в третий раз, родив дочку Оливию. Однако возвращение к работе не обошлось без сложностей. Спустя два месяца после родов, Хилькевич решила вернуться на съемочную площадку, но столкнулась с проблемами, связанными с грудным вскармливанием.

Анна, известная по роли в сериале «Универ», поделилась своими переживаниями в телеграм-канале. Актриса призналась, что страдает от лактостаза закупорки протоков молочной железы. Это произошло после того, как она провела пять часов на съемках шоу «Сплетница» без молокоотсоса, что вызвало у неё повышение температуры до 39 градусов.

«Мне дико нравится кормить ребенка. Я и сама получаю удовольствие, и ребенку это полезно, и это удобно, и я себе поставила задачу. Но я просто два месяца в каком-то адовом круге», — рассказала Хилькевич.

Она отметила, что в роддоме у неё сначала не было молока, и, вопреки советам специалиста по грудному вскармливанию, она решила дать дочке смесь из бутылочки. Это привело к тому, что Оливия стала периодически отказываться от груди.