Актриса Анна Хилькевич рассказала, как ей удаётся совмещать работу и материнство

Анна Хилькевич, известная актриса и телеведущая, недавно стала мамой в третий раз, родив дочь Оливию в середине сентября. Однако, несмотря на радость материнства, Анна сталкивается с необходимостью совмещать уход за ребёнком и профессиональные обязательства. В личном блоге актриса откровенно рассказала о своём опыте работы в ночную смену и оставлении двухмесячной дочери на попечение няни и мужа.

Звёздная мама призналась, что её материнское сердце сжимается от разлуки с малышкой, и она надеется, что девочка не заметит её отсутствия. Анна делится, что во время ночных съёмок она планирует собирать молоко и отправлять его домой, чтобы обеспечить Оливию необходимым питанием. Несмотря на сложности, актриса рассматривает эту ситуацию как своего рода «приключение» для всех участников.

Возвращение домой в половине шестого утра ознаменовалось плачем Оливии, который Анна услышала, едва открыв дверь. Хотя она мечтала о нескольких часах сна без «фонового материнского режима», актриса не смогла оставить дочь на остаток ночи с няней. Вместо этого она умылась и забрала малышку к себе в спальню, ведь пришло время кормления. Анна отметила, что, возможно, «строит из себя героя», но материнский инстинкт оказался сильнее усталости.

Анна Александровна Хилькевич — известная российская актриса и телеведущая, чья карьера началась ещё в юном возрасте. Родившись 15 октября 1986 года в Ленинграде, Анна дебютировала на экранах в 16 лет, сыграв роль дочери главного героя в сериале по повести Ю. Полякова «Замыслил я побег».

Наибольшую популярность Хилькевич принесла роль Маши Беловой в сериалах «Универ. Новая общага», «Универ. 10 лет спустя» и «Универ. 13 лет спустя». Этот образ полюбился зрителям и закрепил за Анной статус одной из ведущих актрис отечественного телевидения.

Помимо актёрской карьеры, Хилькевич активно снимается для телевидения. В 2022 году она выступила в роли ведущей реалити-шоу «Влюбись, если сможешь», а в 2023 провела последний сезон «Модных игр».