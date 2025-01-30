Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 января, 12:40

«Полгода — и погнали»: Анна Хилькевич планирует стать мамой в четвёртый раз

Актриса Анна Хилькевич планирует четвёртую беременность

Анна Хилькевич. Фото © Telegram / Аня Хилькевич

Анна Хилькевич. Фото © Telegram / Аня Хилькевич

В своих социальных сетях звезда «Универа» Анна Хилькевич рассказала, что недавно посетила гинеколога. По её словам, врач дал «зелёный свет» на четвёртую беременность. И теперь актриса готовится стать мамой в очередной раз.

Анна Хилькевич о четвёртой беременности. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / annkhilkevich

«Новости такие. Только вышла из кабинета. Она сказала мне так: «С четвёртой не затягивайте. Полгода — и погнали», — поделилась Хилькевич.

В своём видео звезда обратилась к мужу Артуру Волкову. Она заявила, что ему осталось полгода, явно намекая, что новая беременность не заставит себя долго дать.

Анна Хилькевич замучилась из-за проблем с грудным вскармливанием третьей дочери
Анна Хилькевич замучилась из-за проблем с грудным вскармливанием третьей дочери

Ранее Анна Хилькевич рассказала, как ей удаётся совмещать работу и материнство. В личном блоге актриса откровенно поделилась о своём опыте работы в ночную смену и оставлении двухмесячной дочери на попечение няни и мужа. Звёздная мама призналась, что её сердце сжимается от разлуки с малышкой, и она надеется, что девочка не заметит её отсутствия. Несмотря на сложности, она рассматривает эту ситуацию как своего рода «приключение» для всех участников.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Анна Хилькевич
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar