«Полгода — и погнали»: Анна Хилькевич планирует стать мамой в четвёртый раз
Актриса Анна Хилькевич планирует четвёртую беременность
Анна Хилькевич. Фото © Telegram / Аня Хилькевич
В своих социальных сетях звезда «Универа» Анна Хилькевич рассказала, что недавно посетила гинеколога. По её словам, врач дал «зелёный свет» на четвёртую беременность. И теперь актриса готовится стать мамой в очередной раз.
Анна Хилькевич о четвёртой беременности. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / annkhilkevich
«Новости такие. Только вышла из кабинета. Она сказала мне так: «С четвёртой не затягивайте. Полгода — и погнали», — поделилась Хилькевич.
В своём видео звезда обратилась к мужу Артуру Волкову. Она заявила, что ему осталось полгода, явно намекая, что новая беременность не заставит себя долго дать.
Ранее Анна Хилькевич рассказала, как ей удаётся совмещать работу и материнство. В личном блоге актриса откровенно поделилась о своём опыте работы в ночную смену и оставлении двухмесячной дочери на попечение няни и мужа. Звёздная мама призналась, что её сердце сжимается от разлуки с малышкой, и она надеется, что девочка не заметит её отсутствия. Несмотря на сложности, она рассматривает эту ситуацию как своего рода «приключение» для всех участников.