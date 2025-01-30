«Полгода — и погнали»: Анна Хилькевич планирует стать мамой в четвёртый раз

В своих социальных сетях звезда «Универа» Анна Хилькевич рассказала, что недавно посетила гинеколога. По её словам, врач дал «зелёный свет» на четвёртую беременность. И теперь актриса готовится стать мамой в очередной раз.

Анна Хилькевич о четвёртой беременности. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / annkhilkevich

«Новости такие. Только вышла из кабинета. Она сказала мне так: «С четвёртой не затягивайте. Полгода — и погнали», — поделилась Хилькевич.

В своём видео звезда обратилась к мужу Артуру Волкову. Она заявила, что ему осталось полгода, явно намекая, что новая беременность не заставит себя долго дать.