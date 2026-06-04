«Затрагивает струны души»: Анна Хилькевич раскрыла, почему ИИ следует ограничить для детей

Пользу ИИ в современном мире трудно переоценить, но доступ к нему для детей стоит временно ограничить, чтобы дать развиться их воображению. Об этом на ПМЭФ-2026 в интервью 360.ru заявила актриса и телеведущая Анна Хилькевич.

«Искусственный интеллект всё-таки развивается, но то, что он умеет затрагивать струны души, — это факт», — подчеркнула она.

Хилькевич призналась, что раньше относилась к нейросетям скептически, а иногда даже боялась созданного ими контента, поскольку это «может ей управлять».

Актриса ограничивает детям доступ к гаджетам и выдаёт их только под конкретную задачу. Когда дочери нужно было сделать презентацию для школы, та сначала собрала её в PowerPoint сама, а потом с помощью ИИ довела до ума. По её мнению, ребёнка стоит ограничивать, чтобы он сам креативил, придумывал, фантазировал.

«А искусственный интеллект уже должен всё это воплощать», — заключила артистка.

Врач-невролог заявил, что ИИ не опасен для мозга и не ведёт к деменции, болезни Альцгеймера или Паркинсона — исследований обратного нет. Более того, при грамотном использовании нейросети даже стимулируют когнитивные способности: уже сама постановка задачи перед машиной тренирует мозг.