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4 июня, 10:17

«Затрагивает струны души»: Анна Хилькевич раскрыла, почему ИИ следует ограничить для детей

Хилькевич: Доступ детей к ИИ надо ограничивать для развития их воображения

Обложка © РИА Новости / Александр Вильф

Обложка © РИА Новости / Александр Вильф

Пользу ИИ в современном мире трудно переоценить, но доступ к нему для детей стоит временно ограничить, чтобы дать развиться их воображению. Об этом на ПМЭФ-2026 в интервью 360.ru заявила актриса и телеведущая Анна Хилькевич.

«Искусственный интеллект всё-таки развивается, но то, что он умеет затрагивать струны души, — это факт», — подчеркнула она.

Хилькевич призналась, что раньше относилась к нейросетям скептически, а иногда даже боялась созданного ими контента, поскольку это «может ей управлять».

Актриса ограничивает детям доступ к гаджетам и выдаёт их только под конкретную задачу. Когда дочери нужно было сделать презентацию для школы, та сначала собрала её в PowerPoint сама, а потом с помощью ИИ довела до ума. По её мнению, ребёнка стоит ограничивать, чтобы он сам креативил, придумывал, фантазировал.

«А искусственный интеллект уже должен всё это воплощать», — заключила артистка.

На ПМЭФ предупредили о скрытых фейках, которые создаёт искусственный интеллект
На ПМЭФ предупредили о скрытых фейках, которые создаёт искусственный интеллект

Врач-невролог заявил, что ИИ не опасен для мозга и не ведёт к деменции, болезни Альцгеймера или Паркинсона — исследований обратного нет. Более того, при грамотном использовании нейросети даже стимулируют когнитивные способности: уже сама постановка задачи перед машиной тренирует мозг.

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Владимир Озеров
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