Ида Галич рассказала о конфликте с «грубым и жестоким» Авербухом

Ида Галич призналась, что должна была участвовать в проекте «Ледниковый период» несколько лет назад. По словам блогера, она два месяца тренировалась, но до съёмок дело так и не дошло. Об этом она рассказала в проекте «Герои».

«Я та спортсменка-звезда, которая два месяца тренировалась, но не вышла на лед, потому что сильно разругалась с Авербухом. У нас не сложилось общение, мы до сих пор сквозь зубы разговариваем», — заявила Ида Галич.

По словам блогера, напряжение между ней и хореографом сохраняется до сих пор. Кроме того, о самих фигуристах у Галич сложилось впечатление, как об очень жестоких людях. На это высказывание уже отреагировал сам Авербух.

«Галич не выступила в «Ледниковом периоде», потому что не все, кто даже начинает тренироваться, доходят до финала. Вот и всё. У меня с ней нет какой-то сложной истории взаимоотношений», — цитирует постановщика Sport.24.

