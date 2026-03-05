Ида Галич дала совет одиноким россиянкам, чтобы не впасть в уныние 8 Марта

Блогер и телеведущая Ида Галич обратилась к россиянкам, которые встречают 8 Марта без партнёра, и объяснила, как провести этот день без чувства одиночества. Об этом она поделилась в беседе с журналистами в рамках «Форума в большом городе», организованного VK.

Ида Галич рассказала, как не впасть в уныние от одиночества на 8 Марта. Видео © Life.ru

«Чувствовать себя любимой — это не значит, что это только от любимого человека. Это значит наконец-таки полюбить себя», — сказала Ида.

По словам Галич, отсутствие партнёра рядом в праздничный день не должно становиться поводом для грусти. Она призвала женщин радовать себя самостоятельно — например, подарить себе цветы или небольшой подарок. Блогерша отметила, что любовь к себе может проявляться по-разному. Иногда это простые радости — например, позволить себе десерт, а иногда, наоборот, отказ от него ради заботы о здоровье.

При этом Галич подчеркнула, что понятие любви к себе часто искажается в социальных сетях. По её мнению, настоящая забота о себе связана не только с приятными покупками, но и с дисциплиной, регулярной работой над собой и вниманием к собственному состоянию. Она посоветовала уделять внимание здоровью и делать то, что приносит пользу: например, купить коврик для йоги, заняться спортом или найти другие способы поддерживать физическое и эмоциональное состояние.

Международный женский день уже более века остаётся одним из самых популярных праздников в России. В 2026 году его отметят в 113-й раз: традиционно 8 марта принято поздравлять матерей, жён, дочерей, коллег и дарить им цветы и подарки. Подробнее о его истории и о том, как он появился в России, читайте в материале Life.ru.