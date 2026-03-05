Владимир Путин
5 марта, 10:30

Какие подарки к 8 Марта могут быть расценены как взятка: гайд для учителей, врачей и чиновниц

Адвокат объяснила, что подарки дороже 3000 рублей к 8 Марта могут быть расценены как взятка

Обложка © Life.ru

Кому стоит с осторожностью принимать подарки 8 Марта и какие из презентов могут быть расценены как взятка, Life.ru рассказала адвокат Екатерина Духина.

В российском праве действует простое правило. Сотрудники государства и государственных учреждений не могут принимать подарки дороже 3000 рублей, если эти подарки связаны с их служебными обязанностями. Эта тема актуальна и перед 8 Марта.

Екатерина Духина

Адвокат

При этом речь идёт не только о «классических» чиновниках. Под ограничения подпадает довольно широкий круг сотрудников: учителя, врачи, преподаватели государственных вузов, сотрудники государственных и муниципальных учреждений, работники государственных корпораций и компаний с государственным участием, а также любые должностные лица органов власти.

«Логика законодателя простая: если подарок выходит за рамки символического жеста и может быть воспринят как благодарность за решение, услугу или лояльность — он уже перестаёт быть подарком и начинает выглядеть как коррупционное вознаграждение», — предупредила адвокат.

Причём взяткой в юридическом смысле могут быть не только деньги, но и ювелирные украшения, техника, сертификаты, оплаченные поездки или любые другие материальные выгоды.

BannerImage
Александра Вишнякова
