Многодетная мать умерла после анестезии во время родов в Уфе

В Уфе многодетная мать умерла после планового кесарева сечения. Айсылу вместе с мужем Русланом ждала третьего ребёнка — долгожданную дочь, пишет Baza.

На 38-й неделе беременности пациентку госпитализировали в Республиканский клинический перинатальный центр. По медицинским показаниям врачи решили провести кесарево сечение вместо естественных родов.

Во время подготовки к операции Айсылу ввели спинальную анестезию с препаратом «бупивакаин». После этого состояние женщины резко ухудшилось: за несколько минут она впала в кому. Медики подключили её к ИВЛ и одновременно начали спасать ребёнка.

Девочка появилась на свет здоровой, однако сама Айсылу так и не пришла в сознание. Через два дня женщина умерла, не увидев новорождённую дочь.

Судмедэкспертиза установила, что причиной смерти стал анафилактический шок на лекарственный препарат. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Теперь Руслан один воспитывает троих детей и пытается найти виновных в смерти его жены.

Ранее похожая трагедия произошла в Новочеркасске. После родов там умерла 27-летняя женщина: после очередного введения анестезии у неё начались судороги, затем пациентка впала в кому. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Как говорит знакомая погибшей, ей могли ввести кислоту вместо анестезии. Женщине сделали кесарево сечение и перевезли в Ростов, однако спасти её не удалось.