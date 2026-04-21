Кислоту вместо анестезии вкололили погибшей роженице в Новочеркасске

В Новочеркасске после смерти женщины, впавшей в кому во время родов, проверяют действия медиков. Об этом рассказала подруга погибшей Анны Маловой, передаёт Don Mash. По словам девушки, роженице несколько раз вводили препарат, который должен был обеспечить обезболивание, однако он не действовал, а состояние пациентки ухудшалось.

Знакомая утверждает, что «врачи вкололи девушке какую-то кислоту вместо анестезии». После серии инъекций женщина впала в кому. Медики провели кесарево сечение, затем пациентку перевезли в перинатальный центр Ростова. Несмотря на усилия врачей, спасти её не удалось.

Близкие предполагают, что причиной могла стать ошибка анестезиолога, который якобы ввёл другой препарат. Они также считают, что кома могла наступить из-за болевого шока. Окончательные выводы сделает экспертиза, которая должна установить точные причины произошедшего.