Кислоту вместо анестезии вкололили погибшей роженице в Новочеркасске
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marina Demidiuk
В Новочеркасске после смерти женщины, впавшей в кому во время родов, проверяют действия медиков. Об этом рассказала подруга погибшей Анны Маловой, передаёт Don Mash. По словам девушки, роженице несколько раз вводили препарат, который должен был обеспечить обезболивание, однако он не действовал, а состояние пациентки ухудшалось.
Знакомая утверждает, что «врачи вкололи девушке какую-то кислоту вместо анестезии». После серии инъекций женщина впала в кому. Медики провели кесарево сечение, затем пациентку перевезли в перинатальный центр Ростова. Несмотря на усилия врачей, спасти её не удалось.
Подруга раскрыла детали гибели погибшей роженицы в Новочеркасске. Видео © Telegram / Don Mash
Близкие предполагают, что причиной могла стать ошибка анестезиолога, который якобы ввёл другой препарат. Они также считают, что кома могла наступить из-за болевого шока. Окончательные выводы сделает экспертиза, которая должна установить точные причины произошедшего.
Напомним, в Новочеркасске после родов скончалась 27-летняя Анна Малова. По словам близких, после четвёртого введения анестезии у роженицы начались судороги, она впала в кому и умерла. СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Медики роддома Новочеркасска не передали реаниматологам перинатального центра информацию о том, что погибшей Анне Маловой делали эпидуральную анестезию, а затем вводили антидот.
