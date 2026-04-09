9 апреля, 12:38

Роженица из Новочеркасска перед комой и смертью писала подруге об адских болях

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bricolage

Роженица Анна Малова, которая скончалась после родов в Новочеркасске, несколько часов жаловалась подруге на невыносимые боли, прежде чем впасть в кому. Переписку погибшей показали наши коллеги из Telegram-канала Don Mash.

«Когда это уже закончится», — жаловалась Анна близкой подруге.

Роженица прибыла в роддом Новочеркасска уже со схватками. В процессе родов ей четырежды делали эпидуральную анестезию. По словам родственников, именно последний укол привёл к резкому ухудшению состояния — Анны остановилось сердце, и она впала в кому.

Врачам экстренно пришлось проводить кесарево сечение, чтобы спасти ребёнка. После операции состояние девушки оставалось критическим, и её перевезли в перинатальный центр в Ростове-на-Дону. Несмотря на усилия медиков, спасти молодую мать не удалось — она скончалась в реанимации. Родные погибшей продолжают настаивать на тщательном расследовании и проверке действий анестезиологов.

В Петербурге врачи экстренно приняли роды у беременной женщины, попавшей в ДТП

Напомним, в Новочеркасске после родов скончалась 27-летняя Анна Малова. Как рассказали близкие, после четвёртого введения анестезии у роженицы начались судороги, она перестала отвечать на звонки, впала в кому и умерла. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), сообщила пресс-служба ведомства.

Наталья Афонина
