Роженица из Новочеркасска перед комой и смертью писала подруге об адских болях
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bricolage
Роженица Анна Малова, которая скончалась после родов в Новочеркасске, несколько часов жаловалась подруге на невыносимые боли, прежде чем впасть в кому. Переписку погибшей показали наши коллеги из Telegram-канала Don Mash.
«Когда это уже закончится», — жаловалась Анна близкой подруге.
Роженица прибыла в роддом Новочеркасска уже со схватками. В процессе родов ей четырежды делали эпидуральную анестезию. По словам родственников, именно последний укол привёл к резкому ухудшению состояния — Анны остановилось сердце, и она впала в кому.
Врачам экстренно пришлось проводить кесарево сечение, чтобы спасти ребёнка. После операции состояние девушки оставалось критическим, и её перевезли в перинатальный центр в Ростове-на-Дону. Несмотря на усилия медиков, спасти молодую мать не удалось — она скончалась в реанимации. Родные погибшей продолжают настаивать на тщательном расследовании и проверке действий анестезиологов.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), сообщила пресс-служба ведомства.
