Неправильная игла и скрытый антидот: Роддом мог спасти жизнь роженице из Новочеркасска

Медики роддома Новочеркасска не передали реаниматологам перинатального центра информацию о том, что погибшей Анне Маловой делали эпидуральную анестезию, а затем вводили антидот. Об этом, как рассказала подруга Анны Telegram-каналу Don Mash, близким сообщил заведующий отделением реанимации ростовского перинатального центра.

Роддом мог спасти жизнь роженице из Новочеркасска.

Врачам пришлось делать пункцию спинного мозга, чтобы определить, какое токсическое вещество было введено пациентке. В результате было потеряно драгоценное время. Саму иглу установили неправильно и соответственно вся доза обезболивающего попала не туда.

Из-за этого большое количество анестетика оказалось в крови, поразив мозг, лёгкие и сердце. Сердце Анны останавливалось четыре раза, и в последний раз запустить его уже не удалось. В 2024 году роддом Новочеркасска также попадался на нарушениях при хранении наркотических препаратов и антидотов — они не были должным образом маркированы.