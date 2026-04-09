Неправильная игла и скрытый антидот: Роддом мог спасти жизнь роженице из Новочеркасска
Don Mash: Врачи роддома не сказали реаниматологам о сделанной Маловой эпидуралке
Медики роддома Новочеркасска не передали реаниматологам перинатального центра информацию о том, что погибшей Анне Маловой делали эпидуральную анестезию, а затем вводили антидот. Об этом, как рассказала подруга Анны Telegram-каналу Don Mash, близким сообщил заведующий отделением реанимации ростовского перинатального центра.
Роддом мог спасти жизнь роженице из Новочеркасска. Видео © Telegram / Don Mash
Врачам пришлось делать пункцию спинного мозга, чтобы определить, какое токсическое вещество было введено пациентке. В результате было потеряно драгоценное время. Саму иглу установили неправильно и соответственно вся доза обезболивающего попала не туда.
Из-за этого большое количество анестетика оказалось в крови, поразив мозг, лёгкие и сердце. Сердце Анны останавливалось четыре раза, и в последний раз запустить его уже не удалось. В 2024 году роддом Новочеркасска также попадался на нарушениях при хранении наркотических препаратов и антидотов — они не были должным образом маркированы.
В Новочеркасске после родов скончалась 27-летняя Анна Малова. Со слов близких, после четвёртого введения анестезии у роженицы начались судороги, она перестала отвечать на звонки, впала в кому и впоследствии умерла. Пресс-служба Следственного комитета информирует, что по факту гибели женщины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 Уголовного кодекса РФ — «Причинение смерти по неосторожности».
