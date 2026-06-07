Беби-бум по-русски: кто из знаменитостей стал родителем в первой половине 2026 года

Ещё зимой казалось, что российский шоу-бизнес просто дружно уходит в декрет. Одни пары показывали снимки УЗИ, другие собирали сумки в роддом, третьи только намекали на пополнение. Но к лету часть этих историй уже получила продолжение: дети родились, имена рассекретили, семейные фото разлетелись по Сети. Life.ru собрал звёзд, для которых 2026 год стал годом большой перемены.

Лерчек: четвёртый ребёнок и тяжёлая новость после родов

Лерчек стала мамой в четвёртый раз в 2026 году. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / im__lu_

Валерия Чекалина, известная как Лерчек, в феврале стала мамой в четвёртый раз. У блогера родился сын от танцора Луиса Сквиччиарини. Но радостная новость почти сразу ушла в тень другой истории: после родов в СМИ появились сообщения о тяжёлом диагнозе Валерии. О её состоянии рассказывали близкие, а сама ситуация быстро превратилась из светской новости в драму, за которой следит вся страна. У Лерчек рак желудка четвёртой стадии с метастазами. Недавно блогер завершила шестой курс химиотерапии в рамках лечения онкологии.

Кирилл Туриченко и Дарья Тарасова: долгожданный первенец

Кирилл Туриченко и Дарья Тарасова стали родителями. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kirillturichenko

Солист «Иванушек International» Кирилл Туриченко впервые стал отцом в феврале 2026 года. Его жена Дарья Тарасова родила сына, и для артиста это стало событием, к которому он готовился почти как к главной премьере в жизни. Кирилл заранее говорил, что хочет быть рядом с женой и первым взять малыша на руки. Так и вышло: новая роль отца для певца началась не с красивой фразы, а с родильной палаты.

Птаха и Лана Реутова: семья снова стала больше

Птаха и Лана Реутова снова стали родителями. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lana_reutova

Рэпер Птаха и Лана Реутова в 2026 году снова стали родителями. Для Давида Нуриева это уже третий ребёнок, и эта новость особенно заметна на фоне их непростой семейной истории. Пара переживала расставание, громкие разговоры о разводе и взаимные обиды, но затем снова сошлась. Теперь у них новый семейный этап, где вместо старых претензий в центре оказался младенец и работает простая формула: дома снова стало шумнее.

Елена Ильиных и Сергей Полунин: четвёртый ребёнок и редкое имя

Елена Ильиных и Сергей Полунин стали родителями в четвёртый раз. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / blackswanei

Фигуристка Елена Ильиных и артист балета Сергей Полунин весной стали родителями в четвёртый раз. После трёх сыновей в семье родилась дочь, которую назвали Руной. В этой паре вообще любят необычные имена: старших мальчиков зовут Мир, Дар и Эра. Теперь семейная коллекция звучит почти как отдельная мифология. Не имя, а маленькая семейная вселенная, где каждое слово будто выбрали не из списка, а из личного символического словаря.

Мила Ершова и Святослав Рогожан: первый ребёнок после долгих отношений

Мила Ершова и Святослав Рогожан впервые стали родителями. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / svyatro

Звёзды «Трудных подростков» Мила Ершова и Святослав Рогожан впервые стали родителями в апреле. У пары родился сын Кай. Их история выглядит почти по-киношному, но без лишней мишуры: вместе со студенческих времён, семь лет отношений, свадьба в 2024 году и теперь первый ребёнок. Святослав был рядом с Милой в важный день, а потом открыто говорил о счастье, которое обычно не получается сыграть даже хорошему актёру.

Оксана Акиньшина и Данила Козловский: сын Лео и новая волна обсуждений

Оксана Акиньшина и Данила Козловский родили сына Лео. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / akinshok2013

Оксана Акиньшина и Данила Козловский в мае объявили о рождении сына Лео. Для актрисы это четвёртый ребёнок, для актёра — второй. Новость мгновенно стала не только поводом для поздравлений, но и топливом для споров. Публика снова вспомнила прошлые отношения обоих, слухи о тайной свадьбе и сложную семейную биографию Акиньшиной. Так бывает: ребёнок только появился на свет, а вокруг него уже гудит целый светский улей.

T-Killah и Мария Тарасова: второй сын и новая глава семьи

T-Killah и Мария Тарасова стали родителями во второй раз. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mariakakdela

Александр T-Killah Тарасов и Мария Тарасова в мае стали родителями во второй раз. У пары родился сын Назар. Супруги уже воспитывают старшего сына Ивана, рождения которого ждали несколько лет. Поэтому второе пополнение у Тарасовых выглядит не как очередная красивая новость из соцсетей, а как продолжение большой личной истории. Когда семья долго идёт к детям, каждое новое имя в доме звучит особенно громко.

Катерина Шпица и Руслан Панов: ребёнок после пережитой потери

Катерина Шпица и Руслан Панов стали родителями в 2026 году. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / katerinashpitsa

Катерина Шпица и Руслан Панов тоже вошли в звёздный беби-бум 2026 года. Для пары это первый общий ребёнок, хотя у актрисы уже есть сын от предыдущего брака. История Шпицы особенно трогательная, потому что раньше она открыто рассказывала о пережитой замершей беременности. Поэтому новое материнство для актрисы стало не просто радостью, а тихой победой после боли, о которой многие женщины обычно молчат.

2026 год у звёзд получился не просто урожайным на детей, а очень разным по эмоциям. Где-то это долгожданный первенец, где-то четвёртый ребёнок, где-то новая попытка семьи после кризиса, а где-то радость родов почти сразу столкнулась с тяжёлой болезнью. В этих историях нет общего сценария. Есть только один общий факт: дети появляются, а вместе с ними даже самые публичные люди на минуту становятся обычными родителями. Кстати, если вам интересна самая обсуждаемая история этого беби-бума, Life.ru уже рассказывал, как Оксана Акиньшина и Данила Козловский стали родителями и почему Сеть так бурно отреагировала.