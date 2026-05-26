У рэпера T-killah и Марии Тарасовой родился второй сын

Музыкант Александр Тарасов, известный как T-killah, и его супруга, телеведущая Мария Тарасова сообщили о пополнении в семействе — 20 мая у пары родился второй сын. Мальчика решили назвать Назаром. Поклонники узнали об этом из личного блога исполнителя.

Напомним, о беременности пара сообщила только в январе, и поклонники с друзьями поздравляют их, отмечая, что им удавалось долго сохранять это в тайне. Первенец — сын Иван — родился у них в марте 2023 года, причём этому предшествовали несколько лет безуспешных попыток, которые даже заставляли пару задумываться о расставании.