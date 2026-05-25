Оксана Акиньшина впервые показала фото сына Лео от Данилы Козловского

Оксана Акиньшина и Данила Козловский. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / akinshok2013

39-летняя актриса Оксана Акиньшина поделилась в соцсетях первым снимком с новорождённым сыном Лео. Отцом мальчика стал 41-летний актёр Данила Козловский. Фотография была сделана в элитном медицинском центре «Лапино».

На кадре знаменитость позирует рядом с ребёнком, но лицо наследника пара решила оставить в тайне от публики. В объектив также попал букет ромашек — судя по геолокации, его подарил актрисе возлюбленный.

Оксана Акиньшина впервые показала фото сына Лео от Данилы Козловского. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / akinshok2013

Роман между Акиньшиной и Козловским завязался в 2020 году на съёмочной площадке фильма «Чернобыль». До этого актриса была замужем за продюсером Арчилом Геловани, от которого у неё остались двое детей — Константин и Эмми. После развода в 2018 году они остались жить с отцом. Также у Акиньшиной есть старший сын Филипп от бизнесмена Дмитрия Литвинова — он живёт с её родителями в Петербурге.

Вновь ставший отцом Козловский нарвался на иск по алиментам от экс-возлюбленной
18 мая Данила Козловский и Оксана Акиньшина официально объявили о рождении сына — счастливая пара опубликовала в соцсетях «беременные» фото. Пара сообщила, что мальчик, которого назвали Лео, появился на свет ещё 6 мая 2026 года, но рассказать публике эту радостную новость они решили только сейчас.

Анастасия Никонорова
