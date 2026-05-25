Вновь ставший отцом Козловский нарвался на иск по алиментам от экс-возлюбленной
Ольга Зуева подала на Козловского в суд из-за алиментов на их общую дочь
Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Бывшая возлюбленная актёра Данилы Козловского Ольга Зуева обратилась в суд с иском о невыплате алиментов на их общую дочь. Об этом сказано в судебной базе данных.
В первых числах мая судебная инстанция зарегистрировала дело о взыскании средств на содержание несовершеннолетнего ребёнка. При этом ни актёр, ни его экс-партнёрша пока не дают публичных комментариев.
Пара встречалась пять лет — с 2015 по 2020 год. За этот период у них родилась дочь Ода Валентина. Вскоре после её появления на свет отношения распались.
Ранее Life.ru рассказывал, что в текущем месяце Данила Козловский во второй раз стал отцом, ведь его супруга Оксана Акиньшина родила сына Лео. По такому случаю пара опубликовала в соцсетях целую фотосессию.
