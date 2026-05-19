Троих бросила, четвёртого родила: Акиньшина подарила сына Козловскому, а Сеть бурлит из-за её старших детей

41-летний Козловский и 39-летняя Акиньшина объявили о рождении сына Лео (6 мая, «Лапино»). Тайная свадьба в апреле, скрытый роман с 2020 года и скандалы: актрису называют «матерью-кукушкой», а пару обвиняют в разрушении предыдущих семей. 19 мая, 15:23 Оксана Акиньшина и Данила Козловский стали родителями, но Сеть не унимается.

Оксана Акиньшина и Данила Козловский: рождение сына, тайная свадьба и скандальная репутация

Актёры Оксана Акиньшина и Данила Козловский поделились радостной новостью в соцсетях. 6 мая в клинике «Лапино» на свет появился их общий сын Лео. Однако только спустя две недели, 18 мая, звёздная пара официально подтвердила событие, опубликовав первые семейные кадры.

Козловский эмоционально прокомментировал рождение наследника, поделившись размышлениями о смысле жизни, который особенно остро ощущается после появления ребёнка.

«Смысл есть во всём и всегда, но никогда не ощущаешь его так остро, как после рождения ребёнка. Спасибо, Оксана, тебе за это чудо, за эти руки, которыми можно теперь обхватить небо. 06.05.2026. Наш крохотный львёнок, наша безусловная любовь. Как же мы долго тебя ждали. Лео Данилович Козловский. Добро пожаловать в этот мир», — написал актёр.

С долей юмора актёр добавил, что теперь у семьи есть «самый ценный подарок на свете, только без инструкции по применению».

Для Оксаны это уже четвёртый ребёнок, а для Данилы — второй.

Вместе с текстом Козловский опубликовал серию фотографий. Среди них есть кадры, запечатлевшие Оксану во время беременности, а также трогательные снимки с ножками младенца. При этом родители решили не показывать лицо малыша в социальных сетях.









Скрытый роман Акиньшиной и Козловского и слухи о тайной свадьбе

Первые слухи о романтических отношениях Акиньшиной и Козловского появились ещё в 2020 году. Сближение актёров произошло на съёмочной площадке фильма «Чернобыль». Долгое время звёзды не давали никаких комментариев относительно своих отношений, что лишь подогревало интерес публики.

Тем не менее косвенные свидетельства постепенно накапливались. Например, в личном аккаунте Акиньшиной время от времени стали появляться совместные фотографии с Козловским, в том числе кадры с совместного отдыха, которые красноречиво намекали на более чем дружеские отношения между артистами.

Очередным поводом для обсуждения стала недавняя поездка пары в Париж. 39-летнюю Оксану и 40-летнего Данилу заметили на представлении оперы «Онегин» в знаменитом театре Grand Opera. Внимание поклонников и журналистов мгновенно привлекли сразу два обстоятельства. Во-первых, многие заметили округлившийся животик у Акиньшиной. Во-вторых, на безымянном пальце Оксаны отчётливо виднелось обручальное кольцо.

Издание Super оперативно подхватило историю, а позже источник, близкий к паре, подтвердил информацию корреспондентам «Комсомольской правды», что актёры действительно официально оформили отношения. Скромная церемония якобы прошла в одном из московских загсов.

При этом первое публичное совместное фото пары в Сети появилось только 19 апреля, в день рождения Оксаны.

Оксана Акиньшина и Данила Козловский скрывали свой роман. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / akinshok2013

Оксана Акиньшина: почему её называют «матерью-кукушкой» и сколько у неё детей

У актрисы Оксаны Акиньшиной — четверо детей от трёх разных мужчин.

В 2008 году актриса, за плечами которой уже был скандальный роман с певцом Сергеем Шнуровым, в 21 год вышла замуж за Дмитрия Литвинова, директора компании «Планета Информ», который был старше её на 11 лет. Брак оказался недолговечным. В 2009 году у пары родился сын Филипп, а уже через год актриса подала на развод, так как размеренная семейная жизнь не соответствовала её представлениям о счастье и карьере.

Сразу после рождения Филиппа Оксана отвезла его к своим родителям в Санкт-Петербург. На тот момент у актрисы не было возможности уделять сыну достаточно времени. Она находилась на пике карьеры и была сосредоточена на профессиональном развитии. Долгое время Акиньшина избегала разговоров о старшем сыне — отвечала на вопросы лаконично, уверяя, что с мальчиком всё в порядке и он хорошо ладит с бабушкой.

Ситуация обострилась в 2012 году, когда Оксана вышла замуж во второй раз. Её супругом стал кинопродюсер Арчил Геловани. В этом союзе родились двое детей — сын Константин (2013) и дочь Эмми (2017).

Оксана Акиньшина с дочкой Эмми и сыном Костей. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / akinshok2013

Публика замечала, что актриса активно делится фотографиями младших детей, появляется с ними на публике, тогда как о Филиппе по-прежнему не было почти никакой информации. В адрес Акиньшиной начали звучать упрёки, её даже называли «кукушкой», обвиняя в равнодушии к старшему ребёнку.

Когда Филиппу исполнилось почти 10 лет, актриса впервые раскрыла причину сложившейся ситуации. Оказалось, что у мальчика выявлены особенности развития и проблемы со здоровьем. Именно поэтому он живёт с бабушкой и дедушкой, которые обеспечивают ему необходимый уход. Оксана же берёт на себя материальную поддержку семьи. При этом актриса подчеркнула, что не намерена подробно обсуждать эту тему публично. Примечательно, что в Пресненский суд поступал иск на Акиньшину с требованием о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего, но до заседаний дело не дошло.

Второй брак актрисы продлился до 2018 года. Какое‑то время бывшие супруги пытались наладить отношения, но безуспешно. В итоге Геловани уехал на родину в Грузию и забрал с собой Костю и Эмми. Сейчас дети живут в Грузии, а Оксана поддерживает с ними связь и навещает.

Союз и расставание Данилы Козловского и Ольги Зуевой

До Акиньшиной Козловский состоял в отношениях с актрисой Ольгой Зуевой. Они познакомились ещё в 2014 году в Москве и почти сразу принялись строить отношения на расстоянии.

Впервые пара открыто появилась вместе на премьере фильма «Духless-2». Вскоре стало известно, что влюблённые провели совместный отпуск на Мальдивах. Ольга всё чаще оставалась в Москве, но расстояние по-прежнему оставалось частью их отношений. Например, во время съёмок сериала «Викинги» Козловский работал в горах Уиклоу. Несмотря на трудности, пара казалась крепкой, и поклонники всё чаще стали говорить о скорой свадьбе.

В конце 2019 года стало известно, что Ольга ждёт ребёнка. Актриса никогда не любила повышенное внимание российской прессы, а с наступлением беременности решила полностью оградить себя от него и улетела в США. Именно там в 2020 году на свет появилась их дочь Ода-Валентина.

Из-за пандемии коронавируса молодые родители какое-то время оставались в Америке. Они хотели позже вернуться к работе в России, но их планы так и не осуществились. Тревожные звоночки появились вскоре после рождения дочери. Во время съёмок фильма «Чернобыль» Козловский играл любовь с Оксаной Акиньшиной и настолько убедительно, что в прессе сразу заговорили о реальном романе между актёрами.

Ситуация обострилась в сентябре 2020-го, когда в Сети появилось видео с отдыха у Эгейского моря. На кадрах были запечатлены мужчина и женщина, очень похожие на Козловского и Акиньшину. В это время Ольга с маленькой Одой оставались в Нью-Йорке, и слухи о проблемах в паре начали распространяться с невероятной скоростью.

В апреле 2021 года Козловский наконец подтвердил расставание с Ольгой Зуевой. В интервью актёр высказался сдержанно, но с явным чувством вины: «Я не готов говорить, почему, не хочу анализировать, это наша жизнь. Но куда правильнее сказать, что я поступил совершенно несправедливо по отношению к Оле, так, как она этого не заслуживает. Я бы даже сказал, гадко. Но больше я ничего говорить не буду».

Ольга Зуева и Данила Козловский были вместе до 2021 года. Фото © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Реакция публики на рождение четвёртого ребёнка Оксаны Акиньшиной

Новость о рождении четвёртого ребёнка у Оксаны Акиньшиной вызвала в Сети неоднозначную реакцию. Пока одни поздравляют пару с радостным событием, другие критикуют, напоминая, что актриса уже бросила троих своих детей.

В обсуждениях под публикациями об Акиньшиной тон комментариев порой становится жёстким: «Получается, она родила, чтобы Козловский занимался воспитанием?» «Эта «кукушка» на этом точно не остановится: найдёт нового избранника и ещё нарожает! Будто нам так нужны дополнительные налогоплательщики!» «И этого малыша потом тоже подкинет кому‑нибудь? Козловский зря на неё ставку сделал — его явно ждёт неприятный сюрприз».

При этом отношение к Даниле Козловскому выглядит более лояльным (особенно со стороны женской аудитории). Многие отмечают, что, несмотря на все жизненные перипетии, актёр демонстрирует ответственность в роли отца. В подтверждение этому в соцсетях периодически появляются фотографии его дочери Оды‑Валентины, пусть и не фронтальные (лицо девочки обычно скрыто), но всё же свидетельствующие о том, что Козловский поддерживает связь с наследницей, участвует в её жизни и обеспечивает материально.

Авторы Кира Громова