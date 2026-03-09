Не нужна маме: пронзительные истории Кравец, Германовой и других звёзд, вернувших приёмных детей в детдом Оглавление Алёна Кравец: дочь требует полмиллиарда за украденное детство Евдокия Германова: болезнь или жертва приёмной матери? Приёмный сын Екатерины Градовой: из хулигана в повара Наталья Белохвостикова: сломанный позвоночник и счастливый финал Татьяна Овсиенко: спасла ребёнка и стала бабушкой Яна Рудковская: как МГИМО и бизнес изменили приёмного сына Приёмная дочь светской львицы и модели Алёны Кравец Даниэла заявила, что намерена отомстить манекенщице за якобы испорченное детство. Life.ru собрал истории российских знаменитостей, чьи отношения с приёмными детьми сложились по-разному: от мира до конфликтов. 8 марта, 21:45 Алёна Кравец, Яна Рудковская, Евдокия Германова — кто из звёздных усыновителей столкнулся со сложностями. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Яна Яворская, Вадим Тараканов, © Freepik

Алёна Кравец: дочь требует полмиллиарда за украденное детство

История Алёны Кравец шокировала общественность. Три года назад светская львица отказалась от приёмной дочери Даниэлы, отправив её в детский дом. Известно, что модель с мужем удочерили девочку, когда та была совсем маленькой. Семья выглядела идеальной. Кравец выводила наследницу с собой на подиум и мечтала о её модельной карьере. Но в 11 лет Даниэла узнала, что она приёмная, и отношения резко испортились.

Даниэла обвиняла приёмных родителей в истязаниях и опровергла слова модели о том, что девочке нанимали лучших репетиторов. Конфликт достиг пика, когда Кравец заявила, что дочь водит мужчин, врёт и ворует. В итоге Даниэлу сначала отправили в психиатрическую клинику, а в 2022 году по суду — обратно в детский дом. Сейчас 19-летняя девушка в эфире телешоу заявила на всю страну, что нашла своих настоящих родителей, угрожает опубликовать интимное видео Алёны и подала в суд иск на 600 миллионов рублей за компенсацию «испорченного детства».

Алёна Кравец мечтала о модельной карьере приёмной дочери, а теперь они в ссоре. Фото © ТАСС / Сергей Виноградов

Евдокия Германова: болезнь или жертва приёмной матери?

Не менее драматична история актрисы Евдокии Германовой. В 2000 году звезда, которой было уже за сорок, усыновила полуторагодовалого мальчика Колю, которого увидела в приюте. До девяти лет она отдавалась материнству полностью, растила мальчика как принца. Но затем вернула его в детдом.

По словам Евдокии Алексеевны, у ребёнка начала проявляться агресси. Якобы он даже пытался её избивать и у него находили признаки душевной болезни. Однако повзрослевший Коля в телешоу рассказывал, что мать его била, запирала в туалете и скидывала с кровати. История разделила зрителей на два лагеря. Одни верят мальчику и обвиняют Германову в эгоизме, другие считают, что у ребёнка действительно были проблемы с психикой.

Приёмный сын Евдокии Германовой, которого она вернула в детдом, настаивал, что здоров. Фото © РИА Новости / Кирилл Каллиников, © 1tv

Приёмный сын Екатерины Градовой: из хулигана в повара

Схожим образом развивались события в семье известной актрисы Екатерины Градовой. Вместе с мужем Игорем Тимофеевым они усыновили мальчика Алёшу. До подросткового возраста всё шло хорошо, но затем Алексей начал грубить и хулиганить.

Градова позвала дочь — Марию Миронову, тоже популярную актрису. Та помогла поставить «блудного брата» на ноги, хоть в то время занималась воспитанием собственного сына. Сегодня 32-летний Алексей работает поваром в московском ресторане, благодарен семье за поддержку и утверждает, что, если бы не их помощь, он бы вырос плохим человеком.

Екатерина Градова с родной дочерью Марией Мироновой, внуком Андреем и приёмным сыном Алексеем (справа). Фото © smotrim

Наталья Белохвостикова: сломанный позвоночник и счастливый финал

Актриса Наталья Белохвостикова и её супруг Владимир Наумов усыновили трёхлетнего Кирилла в возрасте 56 и почти 80 лет соответственно. Решение далось непросто, но актриса призналась, что оставить мальчика в приюте она не могла.

Ребёнок жил с приёмными родителями душа в душу. Правда, однажды судьба приготовила семье испытание. В подростковом возрасте Кирилл сорвался со второго этажа, пытаясь попасть к другу в квартиру через окно, и получил тяжёлые травмы. Ему делали операцию в течение шести часов. Наталья Николаевна очень переживала и тяжело заболела, но семья выстояла. Сегодня Кириллу 19 лет — он самостоятельный молодой человек, поступил на юридический факультет и заботится о маме.

— Готовит очень хорошо. Кирилл вообще домовитый. Если надо убрать, замечательно всё убирает. К жизни приспособлен. Очень помогает, — хвалит актриса приёмного сына.

Наталья Белохвостикова и Владимир Наумов воспитали приёмного сына Кирилла. Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Татьяна Овсиенко: спасла ребёнка и стала бабушкой

Некогда популярная певица Татьяна Овсиенко тоже доказала, что приёмное родительство — это на всю жизнь. Певица увидела в детском доме двухлетнего Игоря с тяжёлым пороком сердца. Она оплатила операцию, которая спасла мальчику жизнь, а в 1999 году они с супругом оформили опекунство.

Даже после развода Татьяна вырастила Игоря и дала ему образование. Сейчас он живёт в США, стал отцом и подарил приёмной маме внука Александра. Овсиенко называет их самыми важными людьми в своей жизни.

Татьяна Овсиенко усыновила мальчика — он вырос и уже стал отцом. Фото © VK / Татьяна Овсиенко

Яна Рудковская: как МГИМО и бизнес изменили приёмного сына

Известный продюсер Яна Рудковская воспитывала приёмного сына Андрея с рождения и отсудила право на опеку у бывшего мужа, бизнесмена Виктора Батурина. Ей это много стоило.

Яна Рудковская воспитала приёмного сына Андрея. Фото © VK / Яна Рудковская

Продюсер призналась, что всегда любила его так же, как родных детей. Приёмный ребёнок жил с Рудковской до своего совершеннолетия. В 2025 году Андрей окончил магистратуру МГИМО и начал собственную карьеру в бизнесе. Он ведёт непубличный образ жизни.

Авторы Кира Громова