Данила Козловский и Оксана Акиньшина стали родителями Лео
Данила Козловский и Оксана Акиньшина стали родителями. © © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / akinshok2013
41-летний актёр Данила Козловский и 39-летняя актриса Оксана Акиньшина стали родителями — пара официально сообщила о появлении на свет сына. Счастливые влюблённые опубликовали «беременные» фото в соцсетях.
6 мая 2026 года у артистов родился мальчик, которого назвали Лео. Пара сообщила публике радостную новость только сейчас.
Актёры Оксана Акиньшина и Данила Козловский впервые открыто подтвердили свои отношения в прошлом году, опубликовав совместное фото с отдыха на курорте. Снимок появился спустя пять лет после первых слухов об их романе, возникших во время совместных съёмок в фильме «Чернобыль» (вышел на экраны в 2021 году). В апреле 2026 года появились сообщения о том, что пара ждёт пополнение. Для 39-летней Акиньшиной и 40-летнего Козловского этот малыш станет первым совместным ребёнком. У актрисы уже подрастают трое детей от двух предыдущих браков, а у Данилы есть один сын — наследник от отношений с актрисой Ольгой Зуевой.
