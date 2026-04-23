«Они очень счастливы»: Акиньшина и Козловский готовятся к рождению общего ребёнка

Актриса Оксана Акиньшина беременна от Данилы Козловского, роды должны состояться примерно в конце мая. Об этом рассказал знакомый и продюсер звёздной пары.

Оксана Акиньшина с округлившимся животом вместе с Данилой Козловским в парижского опере в конце февраля. Видео © Telegram / Super.ru

Слухи ходили долго, но теперь инсайдеры подтвердили: артистка ждёт ребёнка от Данилы Козловского, с которым встречается уже пять лет. Уверенности в этом добавило и февральское видео из парижской оперы, где у Акиньшиной заметен округлившийся живот. Пара долгое время не комментировала догадки поклонников о возможном пополнении.

«Они очень счастливы. Оксана должна родить примерно в конце мая. Отношения зарегистрированы», — приводит слова продюсера KP.ru.

Для 39-летней Акиньшиной и 40-летнего Козловского этот малыш станет первым совместным ребёнком. У актрисы уже подрастают трое детей от двух предыдущих браков, а у Данилы есть один сын — наследник от отношений с актрисой Ольгой Зуевой.

