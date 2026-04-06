Бузова беременна! Младшая сестра певицы ждёт ребёнка после долгих отношений

Младшая сестра Ольги Бузовой Анна сообщила, что ждет ребенка. В личном блоге она опубликовала видео с беременной фотосессии и написала: «1+1=3. Вот такие у нас новости. И мы очень счастливы».

Позже в сторис Анна добавила, что сейчас они с избранником находятся на отдыхе и впервые за 18 лет — уже втроем. Этот штрих стал для подписчиков еще одним подтверждением, насколько долгим и важным для пары был путь к этой новости. Отец будущего ребенка — бизнесмен Константин Штрыкин. По данным СМИ, пара вместе уже 18 лет, так что их история длится почти два десятилетия.

У Анны и Константина непростая история любви. Предложение девушка получила уже через три месяца после знакомства, но со свадьбой влюбленные не спешили: Бузова объясняла это тем, что со временем штамп в паспорте перестал быть для них главным доказательством чувств. Тема детей для Анны тоже давно была болезненной. Ранее она не раз отвечала на бестактные вопросы подписчиков и прямо говорила, что они с Костей очень хотят ребенка, но такой путь не у всех бывает быстрым и простым. Именно поэтому нынешнее признание вызвало такой отклик у аудитории.

Не исключено, что счастье материнства вскоре удастся ощутить и самой Ольге Бузовой. Изменения во внешности популярной певицы и телеведущей недавно стали предметом обсуждения среди поклонников и специалистов. Врач-диетолог и репродуктолог Кристина Пришвина выделила несколько возможных причин трансформации фигуры артистки — неправильный режим питания, стресс и подготовка к зачатию ребёнка.