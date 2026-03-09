«А как вы проводите наш день?» Бузова отметила 8 Марта одна «колбасой и огурчиком»

Телеведущая, певица и модель Ольга Бузова показала, как провела Международный женкий день. Она рассказала в соцсети, что сначала ей пришлось потрудиться — на первую половину дня было запланировано выступление в театре. Но зато вечером Бузова позволила себе расслабиться и побыть ленивым тюленем.

Бузова показала свой выходной. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ buzova86

Телезвезда показала на видео, что пришла домой и не нашла в себе сил даже переодеться. В красном пальто, скинув обувь, Бузова «стекла» на пол, поудобнее устроилась, достала палку колбасы и смачно откусила, закусывая солёным огурчиком. И никаких романтиков, свеч, свиданий и дежурных тюльпанов. По словам Бузовой, 8 Марта очень даже удался: нужно уметь отключаться и просто наслаждаться обычными вещами. Колбаска и огурчик — самое то.

«А как вы проводите наш женский день?» — спросила Бузова у своих подписчиков, предлагая им подхватить эстафету такого отдыха.

Ранее Ольга Бузова подогрела слухи о переменах в личной жизни, намекнув, что рядом с ней — будущий супруг. Обсуждение началось после публикации в её блоге: телеведущая и певица показала фото в вечернем платье и с брендовой сумкой, подписав снимок: «С будущим мужем».