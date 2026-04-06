Ольга Бузова показала поклонникам сына

Певица Ольга Бузова показала поклонникам в социальных сетях своего крестного сына — 15-летнего Семёна. Трогательная встреча произошла за кулисами её сольного концерта в Санкт-Петербурге.

Ольга Бузова вручила подарок на прошедшее день рождения своему крестнику Семёну.

Помимо сына модели Марии Погребняк, певица крестила наследника другой своей подруги — блогера Оли Десятовской. Юноше недавно исполнилось 15 лет, и Бузова поздравила его с прошедшим днём рождения, вручив подарок. На концерте артистку также ждала мама. Встреча прошла в тёплой, семейной обстановке.

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова возглавила рейтинг самых обсуждаемых поп-исполнительниц в России. Аналитики изучили упоминания артисток в соцсетях — ВКонтакте, Одноклассниках, Telegram, MAX и Rutube — за год с февраля 2025 по февраль 2026-го. В топ-10 вошли Бузова, Надежда Кадышева, Инстасамка, Мари Краймбрери, Анна Asti, Zivert, Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и Betsy — исполнительница хита «Сигма-бой»,