«Год Венеры и кармическая связь»: Нумеролог вынесла вердикт о беременности Акиньшиной

Вокруг пары Оксаны Акиньшиной и Данилы Козловского ходят разные слухи. Актеры не афишируют личную жизнь. Но продюсер, знакомый с ситуацией, сообщил — Акиньшина находится на восьмом месяце беременности. Нумеролог Злата Льянова изучила даты рождения артистов и подтвердила — вероятность беременности достаточно высокая.

Льянова пояснила, что рождение детей входит в главные жизненные задачи обоих. 2026 год для Акиньшиной проходит под знаком Венеры. Это время для построения семьи и личной жизни. Поэтому вероятность романа между артистами велика, рассказала эксперт «Радио 1».

Для Козловского этот год подведения итогов. Ребёнок может стать логичным завершением романтической связи. Ключевые события у Акиньшиной связаны с участием мужчин, у Козловского — с участием женщин. Это тоже повышает шансы на беременность. По иммунитету год у актрисы не самый сильный — мало энергии. Для женщин низкие показатели часто указывают именно на беременность. Зачатие могло произойти в конце 2025 года. Нумеролог добавила — отношения пары носят кармический характер.

Ранее Life.ru сообщал, что актриса Оксана Акиньшина родит ребёнка от Данилы Козловского примерно в конце мая. Артисты состоят в отношениях уже пять лет. Но все догадки подписчиков пара предпочитала не комментировать.